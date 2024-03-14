У Британії сімейна пара знайшла у дворі таємний вхід у підземний тунель (фото та відео)

Ребекка Хобсон та її партнер Даррен, жителі Фолкстоуна, графство Кент, Англія, зробили неймовірну знахідку під своїм садом - бомбосховище часів Другої світової війни.

Протягом 15 років пара, яка жила в будинку біля бункера, й гадки не мала про таємницю, що ховалася під землею. Лише чутки від місцевих жителів про старий притулок на цій території надихнули їх на пошуки. У 2020 році, піднявши бруківку, вони дійсно знайшли вхід до тунелю.

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На початку 2023 року Ребекка та Даррен дослідили притулок, знявши на відео його 160-футову довжину. Відео, опубліковане в TikTok Ребекки, зібрало понад 2 мільйони переглядів.

В укритті пара знайшла іржаві пляшки, іграшковий пістолет та інші артефакти тієї епохи. За словами Ребекки, тунель колись вело до виходу на територію сусіднього будинку.

Попри бруд та сліди часу, пара планує зберегти сховище у його автентичному стані. Вони вже запросили місцеву школу відвідати укриття, щоб познайомити дітей з цією цікавою сторінкою історії.

"Ми неймовірно вражені цією знахідкою", - ділиться Ребекка.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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