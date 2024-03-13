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В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)

Билім Олена

В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)

В Англії під час робіт з удосконалення доріг було знайдено археологічні залишки з різних періодів історії, які датуються аж 6000 роками тому. Серед основних моментів розкопок – можливе доісторичне поселення, потенційна будівля раннього середньовіччя та артефакти римської доби.

Розкопки відбуваються вздовж магістралі A66, великої дороги, що з’єднує графства Північний Йоркшир і Камбрія, пише Cotswold Archaeology.

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Останні розкопки, які розпочалися перед схемою модернізації A66 Northern Trans-Pennine, виявили низку археологічних скарбів. Археологи знайшли залишки можливого доісторичного поселення, потенційну будівлю раннього середньовіччя та артефакти римської доби.

В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)
В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)
В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)
В Англії під час будівельних робіт знайшли доісторичне поселення з унікальними артефактами (фото)

До цих археологічних знахідок належать поховані шари торфу та стародавні водні шляхи, які показують, як доісторичні Камбрії сформували свій ландшафт. У місцевості також виявлено залишки поселення, що датується пізнім неолітом або середньою бронзою, а також потенційний грубенгауз раннього середньовіччя.

"Ми в захваті від знахідок проєкту A66 Northern Trans-Pennine, оскільки вони відкривають унікальне вікно в стародавню історію Камбрії", — сказав Стюарт Джонс, директор проєкту National Highways A66 Northern Trans-Pennine.

Відкриття цих археологічних скарбів внесе значний внесок у наше розуміння того, як люди пристосовувалися до мінливих умов навколишнього середовища, підкреслюючи важливість збереження і вивчення культурної спадщини.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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