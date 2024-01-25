У Британії виявили дивовижний римський додекаедр (фото)

Археологи-любителі виявили дивовижний римський додекаедр у спокійній сільській місцевості Нортон Дісней, Англія. Це таємничий клас об’єктів, які століттями спантеличували експертів.

Призначення об’єкта невідоме сучасним археологам, оскільки на 12-гранній металевій оболонці відсутні позначки, і в сучасній літературі про них не згадується. Про це повідомляє Arkeonews.

Відомо, що існує близько тридцяти двох зразків, повністю або частково, з римської Британії. Приклад з Нортон Діснея тепер 33.

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Додекаедр є винятково гарним прикладом і єдиним у Мідлендсі. Він чудово виготовлений, неушкоджений і в ідеальній формі.

Він демонструє витончену майстерність і неперевершений рівень обробки. Це яскравий приклад майстерно виконаної та чудово завершеної роботи.

Це також важлива знахідка, оскільки вона була знайдена "на місці", де її навмисно помістили близько 1700 років тому разом із римською керамікою 4-го століття у викопану яму.

Нагадаємо, вчені випадково зав'язали найменший і найтугіший вузол, який складається лише з 54 атомів.

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