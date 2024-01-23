Вчені випадково зав'язали найменший і найтугіший вузол, який складається лише з 54 атомів

Вчені з Університету Західного Онтаріо в Канаді та Китайської академії наук випадково створили найменший і найтугіший молекулярний вузол в історії. Вузол, який має форму трилисника, складається лише з 54 атомів і має коефіцієнт перетину магістралі (BCR) 18.

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Про це пише Science Alert. BCR – це міра того, наскільки міцний вузол. Чим менший BCR, тим міцніший вузол. Більшість органічних молекулярних вузлів мають BCR від 27 до 33.

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Вузол був створений під час експерименту з синтезу ацетилідів металів. Коли дослідники з'єднали ацетилід золота з іншою вуглецевою структурою, вони несподівано отримали трилисник замість очікуваного золотого ланцюга.

"Це досить складна система, і, чесно кажучи, ми не знаємо, як це відбувається", – сказав один із авторів дослідження Річард Пуддефатт.

Вчені вважають, що цей вузол може мати важливе значення для розуміння того, як утворюються мікроскопічні вузли в ДНК, РНК і різних білках. Він також може бути використаний для створення нових матеріалів з унікальними властивостями.

"Молекулярні вузли, синтез яких викликає багато проблем, можуть відігравати важливу роль у структурі та функції білка, а також у корисних молекулярних матеріалах, властивості яких залежать від розміру вузлової структури", – пояснюють дослідники в статті, опублікованій у журналі Nature Communications.

Цей прорив є ще одним прикладом того, як випадковість може призвести до важливих наукових відкриттів.

Раніше науковці спростували, що відома усім теорема належала перу Піфагора.

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