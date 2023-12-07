У Британії археологи знайшли жіночі прикраси віком 3000 років (фото)

Археологи в південному Уельсі знайшли золоту каблучку для волосся та найстаріший дерев’яний гребінець, що був коли-небудь знайдений у Великій Британії. Речі лежали у придорожній могильній ямі, яка датується бронзовим віком.

Знахідка була зроблена під час археологічних розкопок у рамках плану будівництва дороги в Південному Гламоргані, повідомляє Arkeonews.

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На думку експертів, 3000-річні артефакти, які були знайдені в могильній ямі, що містить кремовані людські останки, демонструють увагу людей бронзового віку до деталей і майстерність.

Обидва вироби датовані середньою бронзовою добою (1300-1150 рр. до н. е.) і, як вважають науковці, мали супроводжувати померлого в загробне життя.

Дерево, що витримало віки

Дерев’яний гребінець має вісім вузьких зубців і розміри всього 36 мм. Дерев’яні та інші органічні артефакти зазвичай швидко розкладаються в ґрунті, але той факт, що гребінець був спалений під час кремації, міг врятувати його від повного розпаду.

Археологічна група Ред-Рівер стверджує, що це, можливо, найстаріший дерев’яний гребінець, знайдений у Великобританії. Досі найстарішим дерев’яним гребінцем, знайденим у Великобританії, був невеликий римський аксесуар, датований 140–180 роками нашої ери.

Золота каблучка для волосся

Золота каблучка діаметром 1,1 см виготовлена ​​майстерно та прикрашена тонко опрацьованим шевроном або візерунком у вигляді ялинки. Вважається, що це ранній зразок декоративного кільця для волосся.

Археологи припустили, що ці речі належали особі високого статусу.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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