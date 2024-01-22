У Бразилії виявили поховання віком 9000 років: містило десятки тисяч унікальних артефактів

У місті Сан-Луїс, Бразилія, під час будівництва нового житлового комплексу будівельники натрапили на людські кістки та фрагменти кераміки. Це стало початком археологічного відкриття, яке може змінити наше розуміння історії Бразилії.

За останні чотири роки команда дослідників, що складається з археологів, хіміків, історика та режисера-документаліста, виявила на цьому місці багатошарову археологічну ділянку, на якій знайшли 43 людські скелети та понад 100 000 артефактів. Про це пише Ancient Origins.

Ці артефакти дають змогу зазирнути в життя минулих мешканців регіону. Вони включають різноманітні предмети, від знарядь праці до глиняного посуду.

Одним із найважливіших знахідок є "курган самбакі", який був побудований приблизно 8 000-9 000 років тому. Цей курган, складений із кісток, черепашок і глиняного посуду, свідчить про те, що регіон був заселений людьми набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Веллінгтон Лаге, провідний археолог дослідження, припускає, що це відкриття кидає виклик теперішній хронології, яка стверджує, що сучасну Бразилію заселили приблизно 12 000 років тому.

Також читайте: У Швейцарії знайшли недоторкану середньовічну рукавицю (фото)

Федеральний університет Мараньяо серйозно ставиться до цього відкриття, інвестуючи в спеціалізовану лабораторію і музей, де будуть зберігатися тисячі кісток і артефактів.

Інститут національної історичної та мистецької спадщини (IPHAN) визнає це місце свідченням тривалого заселення регіону людьми, описуючи його як знакову пам'ятку доісторичної Бразилії.

Хоча повний вплив цього відкриття ще не підтверджено, ретельна каталогізація артефактів і майбутній ізотопний аналіз дасть цінну інформацію про багату історію Бразилії. Це несподіване відкриття не лише розкриває минуле, але й відкриває нові глави в нашому розумінні людської цивілізації.

Нагадаємо, дитина знайшла у пісочниці римську монету віком 1800 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!