Вміють визнавати провину: як коти вибачаються перед людиною

Кішки — створіння, які не визнають своєї провини. І не тому, що вони вперті чи байдужі, просто вони щиро вважають, що ніколи не помиляються. А раз немає провини — немає й потреби вибачатися. Так влаштовані ці незалежні пухнастики.

Зазвичай саме людина відчуває провину перед кішкою: наприклад, випадково наступила на хвіст або прогнала зі столу. Тоді господар починає шукати способи "загладити провину": погладити, пригостити улюбленими ласощами, заговорити ніжним тоном. Про це пише Ukr.media.

Для кішки ж усе, що вона робить — правильно. Якщо вона вкусила, подряпала або згризла важливі документи — значить, на це були поважні причини: вас не було довго вдома, папери лежали не там, де треба, або ви просто не зрозуміли її сигналу.

Попри свою "безвинність", у деяких випадках кішки таки демонструють поведінку, схожу на вибачення. Вони чудово зчитують емоційний стан людини: роздратування, злість чи образа їм неприємні, бо створюють дискомфорт у звичному середовищі.

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Щоб повернути мир і спокій, кішка може:

обережно підійти до господаря й уважно вдивлятися в обличчя;

муркотіти, тертися об ноги або торкатися лапкою;

лизнути руку чи щоку;

прийняти позу підпорядкування, лягаючи й оголюючи шию;

змінити поведінку — стати спокійнішою або навпаки, більш лагідною.

Це — своєрідні "перемовини про мир". Якщо господар більше не сердиться, кішка впевнено повертається до звичного ритму життя, мовляв: "інцидент вичерпано".

Хоча кішки не відчувають провини так, як люди, вони здатні вловлювати наші емоції й реагувати на них. І навіть якщо їхні "вибачення" не схожі на наші — вони все одно знаходять спосіб помиритися з нами, якщо ми їм дійсно важливі.

А якщо ні? Тоді просто не відчувають провини — бо, на їхню думку, були абсолютно праві.

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