Зміцнює імунітет та покращує пам‘ять: чому варто регулярно вживати корицю

Корицю ми звикли бачити меленою, але насправді це кора дерева. Батьківщиною цієї популярної спеції є Шрі-Ланка, де її досі культивують. Багата на вітаміни А, С, Е, К, групи В та мінеральні речовини, кориця має цілющі властивості для нашого здоров'я.

Завдяки антиоксидантам вона допомагає при діабеті ІІ типу, зміцнює імунітет, покращує пам'ять, діє як антибіотик. Ця спеція також сприяє швидкому схудненню, адже здатна розганяти метаболізм. Про це пише ТСН.

Розповімо, чому лікарі рекомендують вживати корицю і що вона лікує.

Лікувальні властивості кориці та вживання

Кориця містить калій, залізо, мідь, селен, цинк, марганець, тому має протизапальну та кровоспинну дію.

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При застуді. Суміш меду і кориці - ефективний засіб від грипу, підвищує імунітет, бореться з вірусами, знімає головний біль. Змішати 1⁄4 ч.л. кориці і 1 ст.л. меду, вживати 3 рази на день.

Антисептик. Раніше корицею обробляли рани, оскільки вона попереджує інфекції та сприяє загоєнню шкіри.

Лікує рак і серцево-судинні хвороби. Кориця токсична для ракових клітин та знижує рівень холестерину, запобігаючи тромбам.

Налагоджує роботу кишківника, усуває метеоризм та болі у шлунку.

Для жінок під час ПМС і менопаузи. Допомагає від болю, слабкості завдяки хрому, марганцю та кальцію.

Активно спалює калорії. 1 ч.л. знижує цукор в їжі на 30%. Можна додавати у каші, смузі, чаї для схуднення.

Протипоказання до вживання кориці

Не можна вживати під час вагітності через ризик скорочень матки. А також при низькому згортанні крові та підвищеному тиску, оскільки кориця її розріджує. Добова норма - до 6 г, у великих дозах спеція токсична.

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