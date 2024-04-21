Українці все частіше купують вживані авто зі США: названо найпопулярніші моделі

У перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами.

Згідно з даними "Укравтопром", такі автомобілі складають 18% від загальної кількості вживаних машин, які вперше отримали реєстрацію в Україні у період з січня по березень. Про це пише інформагентство УНІАН.

Найбільшу популярність серед авто зі Штатів мають автомобілі на бензині, які становлять 47%. Електрокари займають третину ринку, тоді як гібриди та автомобілі з газобалонним обладнанням мають по 7% від загальної кількості. Дизельні автомобілі складають 6% ринку вживаних авто.

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П’ятірка найпопулярніших автомобілів з пробігом, що були вироблені в США, представлена наступним чином:

Tesla Model 3 - 1118 авто;

Tesla Model Y - 796;

Volkswagen Passat - 635;

Ford Escape - 633;

Jeep Cherokee - 608.

Автомобілі зі США, які ввійшли до складу українського автопарку, в середньому вже мають більше ніж шість років експлуатації.

Нагадаємо, за перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю. Це на 75% більше, ніж торік. UAportal розповів, чому китайські авто стають все більш популярними в Україні.

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