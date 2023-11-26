Українців попередили про погіршення погодних умов: очікуються снігові заметілі, водяться обмеження на дорогах та у школах

В Україні оголошено помаранчевий рівень погодної небезпеки. Громадян попередили про снігопади, штормовий вітер та морози.

Як повідомив Укргідрометцентр, 26-27 листопада очікуються складні погодні умови II рівня небезпечності. Зокрема сильні снігопади можливі у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях.

За прогнозами синоптиків, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях очікуються сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

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"Приріст снігового покриву у зазначених областях 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер значно посилиться у північних, центральних, південних областях та Криму. А в Одеській та Миколаївській областях пориви взагалі можуть сягнути 25-30 м/с.

"Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни, припинення роботи портів на узбережжі морів; порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", – попередили синоптики.

Київська міська державна адміністрація зауважила, що столичні служби готуються до негоди, проте ситуація на дорогах також залежатиме і від власників авто.

"Будь ласка, врахуйте прогноз і можливі ускладнення руху, за можливості віддайте перевагу громадському транспорту. Також подбайте, щоб припарковані вами авто не заважали роботі снігоприбиральної техніки", – звернулися до водіїв в КМДА.

Зазначається, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години обмежать.

Також у КМВА рекомендували школам працювати у змішаному форматі з 27 листопада.

"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

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