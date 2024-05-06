Українських водіїв чекають штрафи за не ввімкнене світло фар: на яку суму каратимуть

Згідно з новими змінами до ПДР, починаючи з першого травня, водіям в Україні необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Невиконання цієї норми тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень.

Про це повідомила Патрульна поліція, зазначивши, що раніше така вимога діяла тільки протягом осінньо-весняного періоду – з 1 жовтня по 1 травня. Відтепер же ця стає обов’язковим протягом усього року, пише OBOZ.ua

"З 1 травня відмінено часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населеного пункту. Основна мета зазначених змін до ПДР – це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП", – йдеться у повідомленні.

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Представники поліції наголошують на важливості використання фар вдень як засобу підвищення безпеки на дорогах. Вони вказують, що включення денних ходових вогнів може знизити ризик зіткнень у світлу пору доби на 5-15%, згідно з останніми дослідженнями.

"Використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але також впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються, як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху", – зауважили правоохоронці.

Який штраф потрібно буде сплатити

У разі ігнорування цієї вимоги, водії можуть зіткнутися зі штрафними заходи.

"Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн", – зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому потрібно визначити, який з автомобілів проїде перехрестя першим.

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