У цьому тесті з ПДР багато хто помиляється: який з автомобілів проїде перехрестя першим

Лише 45% опитаних дали правильну відповідь на поставлене завдання. Хто з учасників дорожнього руху, зображених на малюнку, має проїхати перехрестя першим?

Це завдання було опубліковане каналом "Школа авто".

Варіанти відповіді

Водій чорного автомобіля. Водій сірого автомобіля. Роз'їдуться за взаємною згодою.

Розбір задачі

Спочатку звертаємо увагу на сигнал світлофора, що розміщений на перехресті. Бачимо, що зелений сигнал надає дозвіл на проїзд усім учасникам дорожнього руху. Керманич чорного авто готується здійснити поворот праворуч, тоді як водій автомобіля сірого кольору планує повернути ліворуч.

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У разі одночасного початку руху обох транспортних засобів, їхні траєкторії можуть перетнуться. Отже, ключовим є встановлення правильної послідовності проїзду перехрестя.

Перед керманичем сірої машини розміщено дорожній знак 2.3 "Головна дорога", а нижче — знак 7.8, що вказує на "Напрямок головної дороги". Натомість перед керманичем чорного авто встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Якщо на перехресті працює світлофор, то на знаки пріоритету водії не дивляться. Джерело: ''Школа авто''

Можна було б припустити, що відповідь лежить на поверхні. Однак, коли на перехресті функціонує світлофор, знаки, що вказують на пріоритет, ігноруються водіями. У цій ситуації, правила вимагають, щоб водій сірої машини пропустив інших, адже він зустрічає перешкоду з правого боку.

Звертаємося до пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

У зображеній ситуації обидва водії знаходяться в однакових умовах, тому першим проїде водій чорного автомобіля.

Правильна відповідь – №1

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому потрібно визначити, водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя.

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