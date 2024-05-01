ukr
русский
Авто

Складено рейтинг кросоверів з Америки, які користуються найбільшою популярністю в Україні

Анастасія Крищук

Складено рейтинг кросоверів з Америки, які користуються найбільшою популярністю в Україні
Самі популарні «джипи» зі США на ринку України. Джерело: Mr.choppers/wikipedia

Кросовери та позашляховики, що надходять з Американського континенту до України, вирізняються меншими пробігами та порівняно невеликим віком, автоматичною коробкою передач та легкістю у виборі комплектацій. Проте, ключовим фактором, який впливає на рішення про покупку, часто є вартість, яка може бути на 20-40% меншою, ніж ціни на аналогічні моделі, що продаються на європейських номерних знаках.

Команда AUTO.RIA.com провела аналіз та представила рейтинг з 15 популярних позашляховиків з пробігом зі США, які мають великий попит на українському ринку:

  1. Nissan Rogue
  2. Audi Q5
  3. Volkswagen Tiguan
  4. BMW X5
  5. Ford Escape
  6. Audi Q7
  7. Jeep Cherokee
  8. Tesla Model Y
  9. Mazda CX-5
  10. BMW X3
  11. Dodge Journey
  12. Jeep Compass
  13. Ford Edge
  14. Infiniti QX
  15. Mitsubishi Outlander

Варто нагадати, що понад чверть вторинного ринку авто в Україні належить кросоверам та позашляховикам.

У перші три місяці 2024 року, на українському автомобільному ринку була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СШААвтомобіліАвто