Складено рейтинг кросоверів з Америки, які користуються найбільшою популярністю в Україні
Кросовери та позашляховики, що надходять з Американського континенту до України, вирізняються меншими пробігами та порівняно невеликим віком, автоматичною коробкою передач та легкістю у виборі комплектацій. Проте, ключовим фактором, який впливає на рішення про покупку, часто є вартість, яка може бути на 20-40% меншою, ніж ціни на аналогічні моделі, що продаються на європейських номерних знаках.
Команда AUTO.RIA.com провела аналіз та представила рейтинг з 15 популярних позашляховиків з пробігом зі США, які мають великий попит на українському ринку:
- Nissan Rogue
- Audi Q5
- Volkswagen Tiguan
- BMW X5
- Ford Escape
- Audi Q7
- Jeep Cherokee
- Tesla Model Y
- Mazda CX-5
- BMW X3
- Dodge Journey
- Jeep Compass
- Ford Edge
- Infiniti QX
- Mitsubishi Outlander
Варто нагадати, що понад чверть вторинного ринку авто в Україні належить кросоверам та позашляховикам.
У перші три місяці 2024 року, на українському автомобільному ринку була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.
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