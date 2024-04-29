Українських водіїв з 1 травня очікують важливі зміни до ПДР: що потрібно знати

В Україні вступають в силу нові положення правил дорожнього руху. Вони передбачають, що водії повинні використовувати ближнє світло фар не тільки до 1 травня, а й після цієї дати поза межами населених пунктів.

Ці зміни було затверджено постановою уряду під номером 1105, яка була прийнята 20 жовтня 2023 року. Про це повідомляє ТСН.

Відтепер обов’язковою умовою для водіїв є увімкнення фар ближнього світла або денних ходових вогнів поза межами населених пунктів протягом усього року.

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До цього часу така вимога діяла тільки протягом осінньо-зимового періоду, з 1 жовтня по 1 травня.

У разі зниження видимості, також допускається використання дальнього світла фар. Штрафи за це порушення ПДР залишаються без змін і становлять від 425 до 510 гривень.

Згідно з інформацією від Європейського інституту дослідження безпеки дорожнього руху, застосування денних ходових вогнів може знизити кількість аварій в денний час на 10-15%.

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