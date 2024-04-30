Здивуйте малечу: як та у чому пофарбувати перепелині яйця на Великдень

Великодніх свят чекають з нетерпінням не лише дорослі, й діти. Якщо ви хочете порадувати свою малечу, спробуйте пофарбувати для них перепелині яйця.

Традиційно яйця фарбують лушпинням або штучними барвниками, але чи знали ви, що можна створити не менш яскраву та оригінальну крашанку за допомогою натуральних барвників.

Сьогодні ми поділимося з вами секретом екофарбування перепелиних яєць, які завдяки своєму природному крапчастому візерунку стануть справжньою окрасою святкового столу.

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Інгредієнти:

12 перепелиних яєць

буряк

3 ст. л куркуми

пучок петрушки

3 ст. л 9% оцту

Які натуральні інгредієнти пофарбуються яйця у різні кольори:

Буряковий: насичений темно-рожевий колір

Куркума: сонячний жовтий

Петрушка: ніжний блідо-зелений

Відваріть перепелині яйця: помістіть їх у каструлю з водою, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Потім залийте холодною водою.

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Підготуйте натуральні барвники:

Буряк подрібніть блендером або натріть на тертці, залийте холодною водою, додайте 1 ст. л оцту.

Куркуму залийте окропом, дайте охолонути, додайте ст. л оцту.

Петрушку подрібніть у блендері, залийте склянкою води, доведіть до кипіння, варіть хвилину. Остудіть, додайте 1 ст. л оцту.

Занурте яйця в барвники: розподіліть яйця по трьох місткостях з барвниками, залиште на годину.

Обережно дістаньте яйця з барвників, викладіть на паперові рушники та дайте їм висохнути. Не тріть яйця серветками, щоб не змити фарбу.

Ваші екокрашанки з перепелиних яєць готові! Вони не лише красиві, але й абсолютно безпечні, адже фарбування відбувається за допомогою натуральних барвників.

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