Жовто-блакитні яйця на Великдень: фарбуємо натуральними барвниками

З наближенням свята Великодня багато з нас шукають нетрадиційні способи пофарбувати яйця. Одним із найпопулярніших методів є використання натуральних барвників, які дозволяють створити красиві та безпечні до вживання крашанки.

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Особливо популярні кольори - жовтий та блакитний. Розгляньмо, як можна досягти цих кольорів за допомогою натуральних інгредієнтів.

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Як пофарбувати яйця в жовтий:

Для цього знадобиться куркума. Залийте пакетик куркуми (15 грамів) 2 літрами окропу, дайте охолонути. У готовий відвар додайте 1 ст. л. солі, покладіть яйця і поставте на повільний вогонь. Після закипання варіть не більше 12 хвилин. Відварені у куркумі яйця перекладіть в холодну воду.

Як пофарбувати яйця в блакитний

Для цього способу потрібна червонокачанна капуста. У 500 мл води треба замочити пів качана капусти, яку попередньо треба змолоти у м'ясорубці.

До розчину додайте шість столових ложок оцту й перемішайте. Відварні круто яйця замочіть в отриманому розчині на кілька годин. Потім вийміть та обітріть паперовими рушниками. Аби пофарбовані яйця були блискучими, їх можна натерти олією.

Блакитний колір яйцям можна надати за допомогою заморожених ягід чорниці, лохини чи бузини. Для цього відварені яйця треба покласти у перетерті ягоди та залишити на 2-3 години.

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