Здивуйте гостей: салат з язиком та зеленим горошком
Здивуйте гостей: салат з язиком та зеленим горошком
Цей салат простий у приготуванні, але дуже смачний і корисний. Можна подавати, як до світового столу так і на повсякдень. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Телячий язик - 1 шт.
- Консервований горошок - 400 г
- Червона цибуля - 2 шт.
- Печериці - 200 г
- Житний хліб - 2 скибочки
- Сіль - за смаком
- Оцет - 1 ст. л.
- Чорний мелений перець - за смаком
- Лавровий лист - 2 шт.
Для домашнього майонезу
- Курячі яйця - 1 шт.
- Гірчиця - 1 ч. л.
- Оцет - 1 ст. л.
- Олія - 200 мл
- Сіль - за смаком
- Чорний мелений перець - за смаком
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Приготування
- Язик відварюємо в підсоленій воді з лавровим листом. Час приготування залежить від розміру язика, зазвичай це займає від 40 хвилин до 2 годин або трохи довше. Щоб переконатися в готовності язика, досить проткнути його ножем або виделкою. Якщо вістря легко входить, а сік, що виділяється, прозорий, то язик зварився. Відварений язик очищаємо від плівки і залоз, нарізаємо соломкою або кубиками.
- Цибулю ріжемо тоненькими півкільцями, перекладаємо в миску, додаємо сіль, оцет, заливаємо окропом і накриваємо кришкою. Залишаємо так, щоб вода охолонула. Коли вистигне, зливаємо воду і додаємо до цибулі трохи перцю.
- Готуємо домашні сухарики: хліб нарізаємо невеликими кубиками і обсмажуємо на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Печериці відварюємо в підсоленій воді 7-10 хвилин після закипання. Потім зливаємо воду, викладаємо на паперові рушнички, щоб обсохли. За бажанням можна не варити гриби, а використовувати мариновані. Якщо грибочки великі, ріжемо шматочками. Маленькі можна додавати цілі.
- У миску викладаємо язик, горошок, гриби, мариновану цибулю, сухарики. Заправляємо все домашнім майонезом.
Приготування домашнього майонезу
- Курячі яйця збиваємо з гірчицею і оцтом до однорідної маси.
- Поступово вливаємо олію, не припиняючи збивати.
- Додаємо сіль і перець за смаком.
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