Ударів буде більше: оновився прогноз магнітних бур на кінець березня

У четвер, 21 березня, не Землі триває п'ятибальний геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності. Завтра його сила спаде до 4 балів, проте він все ще становитиме небезпеку для низки категорій людей.

За даними сервісу Meteoagent, згідно з оновленим прогнозом геомагнітної активності, 23 березня очікується магнітна буря силою у три бали, яка повториться 28 та 29 березня. Проте прогноз ще може змінитися, оскільки дані оновлюються що три години.

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Чи є сьогодні магнітні бурі:

Як магнітні шторми шкодять людині

Магнітні шторми - це коливання магнітного поля Землі, які спричинені сонячною активністю. Ці коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін магнітного поля.

Ось деякі з можливих негативних впливів магнітних штормів на людину:

Погіршення сну: може бути складно заснути або виспатися.

Головний біль: можуть виникати головні болі та мігрені.

Зміна настрою: можуть спостерігатися дратівливість, апатія, тривожність або депресія.

Втома: може відчуватися загальна втома та млявість.

Біль у м'язах і суглобах

Загострення хронічних захворювань: люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, астма або артрит, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних штормів.

Що пити під час магнітних бур

Воду: допомагає вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних штормів.

Зелений чай: містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити організм від шкідливого впливу магнітних бур.

Трав'яні чаї: ромашковий або м'ятний, можуть допомогти заспокоїти нервову систему і покращити сон.

Свіжовичавлені соки: містять вітаміни і мінерали, які можуть допомогти підтримати імунну систему.

Що заборонено під час магнітних бур

Алкоголь може погіршити симптоми магнітних бур. Кофеїн може призвести до безсоння і дратівливості. Газовані напої можуть зневоднювати організм, що може погіршити симптоми магнітних бур.

Як захиститися від магнітних бур

Окрім вживання правильної їжі та напоїв, ви можете зробити наступне, щоб захиститися від магнітних бур:

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні дні. Фізичні вправи допомагають покращити загальний стан здоров'я і можуть допомогти вам краще впоратися з впливом магнітних бур.У Стрес може погіршити симптоми магнітних бур. Прийом вітамінів, таких як вітамін C, E і B, може допомогти підтримати імунну систему. Пам'ятайте, що магнітні шторми - це тимчасове явище.

Дотримуючись цих порад, ви можете допомогти мінімізувати їх вплив на ваше самопочуття.

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