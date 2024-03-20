Землю атакувала червона магнітна буря: скільки триватимуть удари

У середу, 20 березня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних штормів сягає 5 балів з 9 можливих.

Відео дня

Як повідомляє Meteoagent, вже 21 березня потужні геомагнітні шторми продовжаться. Вже з п'ятниці, 22 березня, має настати період затишшя, який розтягнеться до кінця місяця.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Графік магнітних бур на березень 2024:

Що відомо про магнітні бурі та їх вплив на здоров'я людини

Магнітні бурі – це короткочасні збурення геомагнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності. Вони можуть супроводжуватися полярними сяйвами, порушеннями роботи радіоелектронних систем та впливати на самопочуття людей.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини:

Головний біль, мігрень.

Підвищена дратівливість, стомлюваність.

Порушення сну, безсоння.

Перепади артеріального тиску.

Загострення хронічних захворювань.

Найбільш вразливі до магнітних бур: Люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, ендокринної системи, опорно-рухового апарату. Люди похилого віку. Метеозалежні люди.

Що заборонено під час магнітних бур:

Метеозалежним та людям з хронічними захворюваннями у період геомагнітних штормів варто не піддавати себе надмірним фізичним навантаженням, тому що вони можуть згубно позначитися на стані серцево-судинної системи. Краще перенести тривалі походи, велопоїздки та вправи, пов'язані з підвищеним навантаженням.

Під час магнітних бур не варто вживати алкоголь, жирну їжу, каву та міцний чорний чай. У жодному разі не можна надмірно хвилюватися.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!