Прогноз магнітних бур на кінець січня: чи будуть небезпечні періоди

У четвер, 18 січня, геомагнітне поле нашої планети перебуває у спокійному стані. Магнітних бур сьогодні не передбачається.

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Згідно з даними Meteoagent, період затишшя триватиме до кінця тижня. Саме на це вказує попередній прогноз магнітних бур на січень 2024.

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Варто зауважити, що прогнозувати магнітні бурі на тривалий період неможливо, тож графік геомагнітних штормів ще може змінитися.

Магнітні бурі у січні:

У періоди геомагнітних бур можуть спостерігатися наступні симптоми:

головний біль,

мігрень,

запаморочення,

нудота чи блювання,

слабкість,

сонливість,

задишка,

закладання вух,

біль у суглобах,

дратівливість або поганий настрій.

Що робити коли магнітна буря

Лікарі радять у небезпечні періоди дотримуватися здорового способу життя.

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю,

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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