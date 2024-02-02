Вдалося зловити химерну глибоководну істоту, яка полює в темряві вже 300 млн років (фото та відео)

Новий вид істоти, схожої на інопланетянина, був виявлений на глибині 600 метрів під водою біля берегів Багамських островів. Цей гігантський глибоководний ізопод, названий Booralana nickorum, є двоюрідним братом улюблених наземних жуків і відіграє подібну екологічну роль у циклі поживних речовин, роблячи його важливою частиною екосистеми.

Істота має прозоре тіло та великі очі, що допомагають йому шукати здобич у темряві. Він харчується морськими огірками, губками та нематодами, а також будь-якими органічними рештками, які падають на дно океану згори, пише IFLScience.

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Booralana nickorum сягає від 4 до 6 сантиметрів у довжину, що робить його більшим за інші види в його роді, більшість з яких менші за 3 сантиметри.

Вчені виявили нового ізопода під час експедиції 2019 року, використовуючи пастки для вугрів та світлові пастки.

Нагадаємо, новий вид змій випадково знайшли у Китаї – харчуються слимаками та равликами й ховаються серед дерев.

А науковці з України знайшли новий вид антарктичних п'явок.

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