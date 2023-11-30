Науковці з України знайшли новий вид антарктичних п'явок: фото

Українські зоологи Андрій та Сергій Утєвські відкрили новий вид антарктичних п'явок, що належить до групи платибделіни. Цей вид, названий Austroplatybdellina prodiga, є унікальним тим, що його предки мігрували з Антарктики в Арктику, а потім знову повернулися в Антарктику.

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Виявлення нового виду сталося під час спільного дослідження поширення паразитів риб – п'явок-пісциколід. Вчені виявили, що нова п'явка мешкає в морі Росса, у водах навколо Антарктиди, повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

“Це надзвичайно цікаве відкриття, – зазначив Сергій Утєвський. – Адже більшість тварин мешкають виключно або в Північній, або в Південній півкулі. А тут ми бачимо, що предки цього виду мігрували з Антарктики в Арктику, а потім знову повернулися в Антарктику".

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Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів показали, що риб'ячі п'явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок Austroplatybdellina prodiga повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини риб'ячих п'явок в Антарктиці.

Молекулярний годинник показав, що новий вид відділився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому під час плейстоцену, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме в цю епоху він зміг перетнути тропіки.

“Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, – додав Сергій Утєвський. – Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду – Austroplatybdellina prodiga".

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