Вченим вдалось відтворити зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який правив 3500 років тому

Вчені з Каїра успішно відтворили зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який жив близько 3500 років тому. Під час свого панування, що тривало близько 21 року між 1525 та 1504 роками до нашої ери, Аменхотеп I став другим королем 18-ї династії Єгипту, після смерті свого батька Яхмоса I.

Про це пише The Guardian.

Науковиця Сахар Салім, професорка радіології факультету медицини Каїрського університету, була частиною команди, яка успішно створила цифровий портрет фараона Аменхотепа I, використовуючи технологію 3D комп'ютерної томографії (КТ). Ця робота принесла безпрецедентні та захоплюючі результати, включаючи деталі його зовнішності та розкіш коштовностей, які були поховані разом із фараоном.

За даними досліджень, Аменхотеп I помер близько 35 років, був зросту приблизно 169 см, і мав добрі зуби. Його тіло було прикрашене 30 амулетами та унікальним поясом із золотими намистинами. За зовнішнім виглядом фараон схожий був на свого батька - вузьке підборіддя, невеликий ніс, кучеряве волосся та злегка виступаючі верхні зуби.

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Попри ретельні дослідження, місцезнаходження початкової гробниці Аменхотепа I так і залишається невідомим. Мумія була знайдена у Луксорі в 1881 році, де єгиптяни зазвичай ховали королів та вельмож для захисту від розкрадачів могил. Мумію зараз зберігають у Єгипетському музеї в Каїрі, і вона не розгортається через ідеальність лляних обгорток та красу поховальної маски, яку вчені не бажають пошкодити. Внутрішні органи, крім серця та мозку були витягнуті муміфікаторами, залишивши. Хоча команда намагалася знайти докази причини смерті Аменхотепа, це виявилося неможливим, через числені посмертні ушкодження, ймовірно, завдані розкрадачами могил після його первинного поховання.

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