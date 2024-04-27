Науковці вперше підтвердили структурні зміни мозку у жінок під час менструації

Дослідження, проведене нейробіологами Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, дає чітке уявлення про те, як постійні гормональні зміни, що керують менструальним циклом, впливають не лише на репродуктивну систему, але й на сам мозок.

Команда, очолювана Елізабет Різор та Вікторією Бабенко, протягом одного менструального циклу спостерігала за 30 жінками, детально документуючи структурні зміни в їхньому мозку, що відбувалися в тандемі з коливаннями гормональних профілів. Результати досліджень команди науковців доступні на bioRxiv.

Вас також зацікавить: Генетична хвороба перетворила жінку на "прибульця": чому лікарі не можуть допомогти (фото)

Згідно з результатами дослідження, які ще не були піддані рецензуванню, структурні зміни в мозку під час менструації можуть виявлятися в різних областях, що не обмежуються лише тими, що пов'язані з менструальним циклом.

Особливі зміни були виявлені у мікроструктурі білої речовини, а також у товщині кори головного мозку. Висновки дослідників свідчать про те, що ці структурні зміни узгоджуються з гормональними ритмами менструального циклу.

Вчені також зазначили, що це дослідження може мати важливі наслідки для розуміння взаємодії мозку із гормонами, а також для вивчення психічних проблем, пов'язаних з менструацією.

Висновки науковців після дослідження:

Структурні зміни в мозку не обмежуються лише областями, пов'язаними з менструальним циклом.

Мікроструктура білої речовини та товщина кори головного мозку змінюються протягом менструального циклу. Ці зміни пов'язані з коливаннями рівнів гормонів, таких як 17β-естрадіол, лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон та прогестерон.

Зміни в структурі мозку можуть мати наслідки для поведінки та пізнання.

Дослідники планують вивчити функціональні наслідки цих структурних змін. Вони також хочуть дослідити вплив гормонів на мозок протягом життя жінок, включаючи менопаузу.

Раніше експерти пояснили, як жінці перевірити свій гармонійний фон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!