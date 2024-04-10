Генетична хвороба перетворила жінку на ''прибульця'': чому лікарі не можуть допомогти (фото)

Мешканка карибського острова Тринідад і Тобаго Шармен Сахадео страждає від рідкісної генетичної хвороби через яку на її тілі з'являються незліченні пухлини. Хвороба вже зробила з жінки героя фантастичних фільмів про прибульців.

Як повідомляє Bild, пухлини ростуть на голови, роті, обличчі, руках, ногах, сідницях, грудях і навіть на статевих органах Шармен Сахадео. Нарости призводять до того, що вона не може нормально рухатися.

Нейрофіброматоз NF-1 є невиліковним захворюванням, однак хірурги, щоб полегшити життя 42-річній Шармен, повидаляли їй сотні пухлин.

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Жінка каже, що якось пухлин виросла прямо в роті, через що їй було важко дихати.

"Мені подобається, як я зараз виглядаю", — сказала вона після операції.

Шармен поділилася, що має не тільки численні проблеми зі здоров'ям, але й проблеми в повсякденному житті. Пухлини погіршують її зір, жінці важко знайти відповідний одяг, елементарно – вона не може нормально помитися.

Після операції жінці стало легше, однак Шармен ніколи не можна повністю вилікувати – через генетичний дефект пухлини постійно повертаються.

Після операції Шармен має такий вигляд:

Що таке нейрофіброматоз типу 1 (NF1) — це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає приблизно одну з 3000 людей у ​​всьому світі.

Вона також відома як хвороба фон Реклінгхаузена і виникає через мутацію в гені NF-1 людини.

Цей ген регулює білок, який відіграє важливу роль у зростанні клітин і вважається пригнічувачем пухлин. Пухлини, що ростуть, можуть бути як раковими, так і не раковими.

На додаток до наростів, нейрофіброматоз може призвести до аномально великої голови, низького зросту, проблем із серцем, судом і труднощів у навчанні. Більшість людей із цим захворюванням доживають до нормальної тривалості життя.

Попри те, що це захворювання може передаватися в сім’ях, приблизно від 30 до 50 відсотків людей, які мають цю хворобу, не мають сімейної історії захворювання.

Нейрофіброматоз зазвичай присутній при народженні, але він може розвинутися в будь-якому віці, при цьому пухлини ростуть з різною швидкістю. Ранні симптоми включають плоскі коричневі родимі плями та горбисті нарости.

Випадки можуть варіюватися від легких до важких із невеликими спорадичними пухлинами в різних місцях на тілі, до екстремальних випадків, коли сотні чи тисячі новоутворень з’являються по всьому тілу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що мешканка Британії захворіла на хворобу, яка зробила її інвалідом і навіть не має назви.

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