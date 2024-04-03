Як жінці перевірити свій гармонійний фон

Гормони пустують - універсальне пояснення будь-якої жіночої хвороби: від поганого настрою до стрибків ваги. Але далеко не на всі симптоми гормонального дисбалансу можна махнути рукою і почекати, коли саме пройде. Все ж таки краще перевірити гормональний фон, щоб розуміти, чи є якісь збої. Як перевірити гормональний фон у жінок – розповімо нижче.

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Гормональный фон у женщин: гормональный дисбаланс и как его лечить

У человека есть 5 эндокринных желез, которые вырабатывают гормоны: щитовидная и поджелудочная железы, гипофиз, надпочечники и половые железы. Гормоны регулируют многие процессы в организме — инсулин поддерживает уровень глюкозы в крови, адреналин и кортизол помогают в адаптации к стрессу, тестостерон и эстроген отвечают за половую функцию, а гормоны щитовидной железы влияют на общее самочувствие, обмен веществ, сердцебиение и т. д.

Железы внутренней секреции в идеале вырабатывают столько гормонов, сколько нужно организму. Но есть ряд внешних факторов, влияние которых может нарушить этот баланс:

неправильное питание;

частые стрессы;

чрезмерные физические нагрузки и недостаток отдыха;

прием лекарственных препаратов;

травмы брюшной полости;

аборты;

беременность;

венерические и другие инфекции;

период полового созревания и менопауза.

В результате какого-то из гормонов становится меньше или больше — и это не проходит бесследно для организма.

К примеру, недостаток эстрогена приводит к мигреням, прогестерона — к бессоннице, гормонов щитовидной железы — к постоянной усталости. И наоборот, избыток тестостерона провоцирует акне и облысение, эстрогена — к нарушениям работы ЖКТ и т. д. Иногда происходит нарушение выработки не одного, а сразу нескольких гормонов. Тогда нужно рассматривать их не по отдельности, а в комплексе. Например, если у женщины повышается инсулин, эстроген и кортизол, а тестостерон, наоборот, повышается, происходит резкий набор веса.

Именно это и называется гормональным дисбалансом — состоянием, которое требует компетентной оценки и немедленных мер. Если их не предпринять, то гормональные нарушения могут спровоцировать развитие патологических процессов и хронических заболеваний:

диабет 2-го типа;

бесплодие;

атеросклероз;

остеопороз;

фиброзно-кистозные уплотнения в молочной железе и пр.

Когда нужно идти к эндокринологу

На начальной стадии гормонального дисбаланса симптомов может и не быть. Но все же если внимательно проанализировать состояние своего организма, можно заметить первые тревожные звоночки:

✓ частые перепады настроения — от плаксивости до безудержного смеха за 10 минут;

✓ нарушения менструального цикла — когда он "прыгает" на 10+ дней в обе стороны;

✓ частые головные боли, мигрени;

✓ появление волос в нежелательных местах — на подбородке, верхней губе, груди;

✓ бессонница или постоянная сонливость;

✓ снижение либидо;

✓ резкий набор веса или, наоборот, быстрое похудение;

✓ повышенное потоотделение;

✓ кожные заболевания и выпадение волос на голове.

Есть и более специфические признаки дисбаланса гормонов, игнорировать которые не получится: запоры, сухость и раздражение слизистой влагалища, бесплодие, аменорея (полное прекращение месячных), гипертония, частые аллергии.

При второй группе симптомов нужно не идти, а бежать к гинекологу-эндокринологу или просто к эндокринологу.

Первым назначением специалиста станет направление на анализы гормонов. Скорее всего, это будет общая гормональная панель, которая включает несколько видов гормонов. Если будет выявлен дисбаланс, то, возможно, придется пересдать уже отдельные виды гормонов для уточнения результата и оценки динамики вашего состояния.

Нарушение гормонального фона у женщин: какие анализы нужно сдать

Направление на анализы для проверки гормонального фона у женщин выписывает врач. Однако вы можете в любой частной лаборатории сделать тест по самообращению и уже с "бумажками" на руках пойти к эндокринологу. Плюс этого варианта — вы сэкономите время и деньги на повторный визит к врачу. Минус — без медицинского образования крайне трудно заниматься диагностикой, особенно таких "тонких материй", как гормоны. Поэтому вы вряд ли самостоятельно сможете определить, какие именно анализы нужно сдать.

Подготовка к анализам на гормоны

Гормоны крайне непостоянны — их количество колеблется под влиянием многих факторов, в том числе и времени суток. Поэтому крайне важно правильно подготовиться к сдаче анализов, чтобы не исказить результат.

Кстати, в некоторых лабораториях у вас попросят информацию о подготовке к сдаче анализа — если какие-то пункты вы не смогли выполнить, нужно это указать. Хотя стоит понимать, что результат может быть искажен, поэтому лучше отложить день сдачи крови до момента, пока вы сможете выполнить каждое из условий подготовки.

Приходите в лабораторию утром строго натощак. Ужинать накануне нужно не позже, чем за 8-12 часов до сдачи крови. В день исследования можно выпить до 200 мл обычной воды (без газа). Не ешьте жареные и жирные блюда, сладости за 1-2 дня до сдачи анализов. Не принимайте алкоголь за 24 часа до теста. Не курите как минимум в течение часа до исследования. Лучше сдавать анализы после окончания лечения любыми мед. препаратами. Оптимальное время — через 10-14 дней после приема последней дозы лекарства. За три дня до взятия крови исключите интенсивные физические нагрузки. После прихода в лабораторию нужно отдохнуть 15-20 минут. И только потом идти к лаборанту. Учтите эту рекомендацию при планировании времени визита. Повторный анализ для получения максимально точного результата стоит сдавать в то же время суток.

Мы привели универсальные рекомендации, однако в лаборатории, которую вы планируете посетить, могут быть свои условия подготовки к анализам. Обычно эта информация находится в свободном доступе (на сайте). Но вы можете ее также узнать в телефонном режиме у менеджера.

Как трактовать результат

Правильно интерпретировать результаты анализов может только врач. Но вам же не терпится узнать, есть ли нарушения выработки гормонов еще до визита в поликлинику. Ориентируйтесь на референтные значения в каждой строчке заключения. Отклонения от нормы могут быть выделены цветом или взяты в рамочку, поэтому их сразу видно. Не спешите расстраиваться и впадать в панику, увидев неприятные циферки. Ведь падение/повышение выработки одного гормона может происходить на фоне дисбаланса других, и только специалист может определить, в каком состоянии пребывает ваш гормональный фон.

Лечение дисбаланса гормонов

Если заключение эндокринолога подтвердило ваши догадки, и у вас действительно гормональный дисбаланс, то, возможно, вас направят на дальнейшую диагностику (например, УЗИ) и прохождение других профильных врачей. Помните: цель исследования — не установить сам факт сбоя выработки гормонов, а понять и устранить его причину.

Поэтому лечение будет комплексное:

терапия основного заболевания;

изменение образа жизни (питание, физические нагрузки, режим работы/отдыха);

прием гормональных препаратов;

витаминотерапия.

После выполнения всех врачебных назначений потребуется контрольная проверка уровня гормонов. Врач подскажет, какие именно анализы нужно сдать — возможно, придется исследовать не всю панель, а лишь диагностические пары (два гормона, влияющие на синтез друг друга).

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Проверить свой гормональный фон можно и без особого повода — просто в целях своевременного выявления проблем. Это пример ответственного подхода к своему здоровью и кошельку, ведь лечить заболевание, которое только начало развиваться, несравнимо легче и дешевле, чем бороться с ним уже на поздней стадии.