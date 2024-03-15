Науковці радять людям заводити собак: 'мають ще більше користі, ніж вважалося раніше'

Нове дослідження, проведене у Конкукському університеті Південної Кореї, розкриває цікаві результати про вплив взаємодії з собаками на активність мозку та емоційний стан людини.

Вже довгий час відомо, що собаки можуть бути чудовими компаньйонами, але нове дослідження виявило, що це взаємодія може мати значний позитивний вплив на здоров'я людини.

Опубліковане в журналі Plos One, дослідження показало, що проведення якісного часу з собаками-компаньйонами може збільшити потужність мозкових хвиль, пов'язаних з концентрацією та розслабленням.

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Для дослідження було використано невелику групу з 30 дорослих. Учасники виконували різні дії зі своїми собаками, такі як гра з іграшкою, фотографування та надання ласощів. Після цього дослідники оцінили електричну активність у мозку учасників.

Результати дослідження виявили, що взаємодія з собаками позитивно впливає на розслаблення, емоційну стабільність, увагу, концентрацію та креативність. Учасники також повідомили про зниження рівня стресу після проведення часу з собаками.

Особливо цікавим є те, що коли учасники грали або гладили своїх собак, спостерігалося збільшення коливань альфа-діапазону в мозку, що свідчить про стан "розслабленого неспання". Також було виявлено підвищення концентрації в мозку під час гладження собаки.

Хоча не кожен учасник мав власного домашнього улюбленця, але всі вони любили тварин. Це дослідження може допомогти розробити нові терапевтичні методи та ініціативи, пов'язані з використанням собак у медицині та психології.

"Наше дослідження надає цінну інформацію для з’ясування терапевтичних ефектів і основних механізмів втручання за допомогою тварин", - пишуть автори наукової праці.

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