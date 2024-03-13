Науковці помітили дивну поведінку тварин під час сонячних затемнень: ховаються, або починають спаровуватися

Наступного місяця, 8 квітня, нас очікує повне сонячне затемнення. Ця подія завжди викликає велику цікавість, але чи знаєте ви, що воно може мати дивний вплив на тварин?

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Під час затемнення 2017 року дослідники зафіксували низку незвичайних явищ у поведінці тварин. Бджоли раптово перестали дзижчати, горили та слони почали шукати притулку, а галапагоські черепахи збилися в купу і почали спаровуватися, пише IFLScience.

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В одному із зоопарків пара гібонів, які зазвичай перекликаються один з одним вранці, співала незвичайні мелодії під час полуденного затемнення. Кілька самців жирафів почали скакати галопом у "явній тривозі". Фламінго збилися навколо своїх дитинчат. Дослідники кажуть, що поведінка багатьох тварин пов’язана з ранніми сутінками.

Вчені не до кінця розуміють, чому тварини так реагують на затемнення. Деякі вважають, що це пов'язано зі зміною освітлення, яка порушує їхні природні ритми. Інші думають, що це може бути реакція на тривогу або страх.

Цього разу, під час затемнення 8 квітня, вчені сподіваються отримати більше інформації про те, як тварини реагують на цю подію. Кілька зоопарків, розташованих на шляху затемнення, планують провести спостереження за поведінкою тварин.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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