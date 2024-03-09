Науковці знайшли у Чорнобилі істот, на яких не вплинула радіація (фото)

Чорнобильська зона відчуження - небезпечне місце, але не для всіх. Попри високий рівень радіації, нематоди, що живуть в Чорнобильській зоні відчуження, не мають жодних ознак пошкодження ДНК.

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Це дивовижне відкриття науковців може допомогти нам краще зрозуміти, як деякі організми адаптуються до екстремальних умов, а також пролити світло на механізми відновлення ДНК, які можна буде використовувати в медицині, пише sciencealert.

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Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році навколишня територія стала радіоактивною пусткою. Більшість живих істот не можуть вижити в таких умовах, але деякі адаптувалися.

Нематоди - крихітні круглі черв'яки - одні з таких адаптованих істот.

Вчені з Нью-Йоркського університету дослідили нематод, які живуть в Чорнобильській зоні. Їх геноми були порівняні з геномами нематод з інших частин світу.

Результати дослідження вразили вчених. Нематоди з Чорнобиля не мали жодних ознак пошкодження ДНК, яке очікувалося б від впливу радіації. Це свідчить про те, що ці черв'яки мають неймовірну стійкість до радіації.

Вчені не знають точно, але вони припускають, що це може бути пов'язано з унікальними механізмами відновлення ДНК. Ці механізми можуть бути корисними для розробки нових методів лікування раку та інших захворювань, пов'язаних з пошкодженням ДНК.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що у Чорнобилі мутували собаки.

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