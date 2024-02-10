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Науковці сказали, який популярний продукт значно підвищує тиск та провокує серцеві напади

Билім Олена

Науковці сказали, який популярний продукт значно підвищує тиск та провокує серцеві напади

Нове дослідження показало, що просте переведення на сіль, збагачену калієм, може допомогти знизити артеріальний тиск і ризик серцевих нападів та інсультів.

Науковці дослідили, що надлишок солі (натрію) підвищує ризик високого кров'яного тиску, тому всім, хто страждає на гіпертонію, рекомендується зменшити кількість солі в раціоні, пише ScienceAlert.

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Зазначається, що людям важко змінити спосіб приготування їжі, по-іншому приправляти їжу, вибрати з полиць супермаркету продукти з низьким вмістом солі та прийняти менш солоний смак. Однак є просте та ефективне рішення: звичайну сіль треба замінити на сіль, збагачену калієм. Її можна використовувати так само як звичайну сіль, і більшість людей не помічають жодної істотної різниці у смаку.

"Перехід на сіль, збагачену калієм, можливий так, як скорочення споживання солі – ні. Наше нове дослідження робить висновок, що клінічні рекомендації щодо гіпертонії повинні давати пацієнтам чіткі рекомендації щодо переходу", – пише видання.

Що таке сіль, збагачена калієм?

Солі, збагачені калієм, замінюють частину хлориду натрію, який утворює звичайну сіль, хлоридом калію. Їх також називають сіллю з низьким вмістом натрію, сіллю калію, сіллю серця, мінеральною сіллю або сіллю зі зниженим вмістом натрію.

Хлорид калію виглядає так само як хлорид натрію, і дуже схожий на смак.

Сіль, збагачена калієм, знижує артеріальний тиск не лише тому, що вона зменшує споживання натрію, але й тому, що вона збільшує споживання калію. Недостатня кількість калію, який в основному надходить із фруктів і овочів, є ще однією основною причиною високого кров'яного тиску.

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