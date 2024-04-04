Науковці пропонують носити червоний і зелений одяг під час сонячного затемнення і ось чому

Під час затемнення Сонця, яке відбудеться 8 квітня 2024 року, науковці рекомендують одягати одяг червоного та зеленого кольорів. Це пов'язано з цікавим феноменом, який називається ефектом Пуркіньє.

Ефект Пуркіньє полягає в тому, що при слабкому освітленні сприйняття кольорів змінюється. Червоний колір стає темнішим і приглушеним, а зелений - навпаки, яскравішим, пише IFLScience.

Це пов'язано з двома типами рецепторів світла в очах:

Палички - відповідають за зір при слабкому освітленні, але не сприймають кольори.Колбочки - відповідають за зір при яскравому освітленні і сприймають кольори.

Під час затемнення Сонця рівень освітлення різко знижується. Це призводить до того, що колбочки перестають працювати, а палички починають працювати активніше.

Також вас може зацікавити: Чому хмари зникають під час сонячного затемнення: нове дослідження вчених

Оскільки палички не сприймають червоний колір, він стає темнішим. А зелений колір, який сприймають палички, стає яскравішим.

Таким чином, одягаючи одяг червоного та зеленого кольорів під час затемнення Сонця, ви можете створити цікавий візуальний ефект та підкреслити красу цього явища.

Пам'ятайте, що цей ефект можна побачити лише неозброєним оком. Фотоапарати не сприймають його так, як людські очі.

Раніше науковці помітили дивну поведінку тварин під час сонячних затемнень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!