Вчені виявили, які хвороби вбивали тисячі людей епохи неоліту: вони дійшли і до наших часів

У суворих краєвидах старовинної Скандинавії, коли громади перейшли від кочового до осілого способу життя, на обрії раптом з'явився несподіваний ворог. Ним стали не ворожі племена чи жорсткий клімат, а мікроскопічні організми, здатні спричиняти смертельні недуги. Нове дослідження науковців відкрило світові цю невидиму боротьбу не на життя, а на смерть. Дослідники вивчили зуби 38 осіб, які жили в кам'яному віці, та витягли ДНК, щоб розкрити історію бактеріальних інфекцій, що колись вражали ці ранні спільноти, повідомляє Yahoo!.

Зуби, що дивовижно добре збереглися протягом тисячоліть, слугують капсулами часу, даючи вченим змогу скласти уявлення про здоров'я та спосіб життя населення минулих епох. Їхнє дослідження охопило широкий часовий та культурний діапазон, аналізуючи зразки зубів мисливців-збирачів та ранніх землеробів з Норвегії та Швеції, датовані періодом від 9 500 до 4 500 років тому. Ретельне дослідження виявило присутність декількох патогенних бактерій, включно з найдавнішим відомим зразком Y. pestis, збудника чуми, знайденим у жінки з південної Швеції. Поряд із цим стародавнім організмом дослідники виявили й інші небезпечні бактерії, такі як Y. enterocolitica, що спричиняє важку кишкову інфекцію, а також патогени, відомі сьогодні як збудники харчових отруєнь та ботулізму.

Результати дослідження розкрили картину загроз для здоров'я та життя, з якими стикалися ранні сільськогосподарські спільноти, і виявили певні зміни в структурі захворювань з переходом до осілого способу життя. Присутність таких бактерій, як N. meningitidis та N. gonorrhoeae, що поширюються під час тісного контакту з людьми, свідчить про значні культурні та соціальні зміни, що супроводжували цей перехід. Ці захворювання, з якими легко впоратися сьогодні, становили б смертельну загрозу за часів до появи сучасної медицини. Такими були суворі реалії життя в епоху неоліту, через які перемагали наші пращури.

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Дослідження науковців більш детально розповіло про давнє походження недугів, від яких людство страждає і сьогодні, та показало, як сильно зміни в суспільстві вплинули на адаптацію цих бактерій до нових умов. Коли мешканці старовинної Скандинавії почали займатися землеробством і жити в тісних поселеннях, вони мимоволі готували ґрунт для поширення інфекційних захворювань та спалахів інфекцій. Вивчаючи ДНК, приховану в їхніх зубах, вчені збирають докупи картину життя наших предків, яка може в майбутньому підказати шляхи подолання серйозних криз систем охорони здоров'я.

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