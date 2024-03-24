Вчені виявили, що середземноморська дієта може сповільнити старіння мозку
Хто з нас не мріє про те, щоб зберегти гострий розум і чітку пам'ять на довгі роки? Виявляється, правильне харчування може відіграти в цьому ключову роль.
Дослідники з Единбурга з'ясували, що люди похилого віку, які дотримуються середземноморської дієти, мають кращі когнітивні здібності, ніж ті, хто харчується інакше, пише medicalanswers.com.
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Секрет простий:
- Їжте багато зелені, фруктів, овочів, оливкової олії та бобових.
- Обмежте споживання солодощів, смажених продуктів і обробленої їжі.
Чому це так важливо?
Середземноморська дієта багата на магній і фолати, які необхідні для здоров'я мозку. Ці поживні речовини допомагають:
- Покращити пам'ять і концентрацію.
- Знизити ризик розвитку деменції.
- Зберегти ясність розуму.
Добра новина в тому, що ніколи не пізно почати правильно харчуватися. Навіть якщо ви вже в літньому віці, перехід на середземноморську дієту може допомогти вам покращити когнітивні здібності й зберегти гострий розум на довгі роки.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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