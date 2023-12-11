Вчені виявили, що люди, які живуть на природі, старіють повільніше на клітинному рівні

Люди, які живуть у зелених зонах, старіють повільніше на клітинному рівні

Оточуючи себе природою, ми не лише створюємо атмосферу чарівною для наших душ, а й, за дослідженням, можемо відчувати молодше та користуватися численними перевагами для нашого здоров'я – від покращення психічного стану до добробуту серця та імунітету. Деякі лікарі навіть рекомендують природу як лікувальний метод.

Нове дослідження може висвітлити певні моменти, які пояснюють ці переваги: люди, які проживають в районах, насичених зеленими насадженнями, зазвичай мають молодший біологічний вік, пише Sciense Alert.

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Соціальний еколог з Університету штату Північна Кароліна, Аарон Хіпп, пояснює: "Це дослідження було спробою об'єктивно оцінити благотворний вплив зелених насаджень на клітинному рівні та визначити, наскільки вони можуть компенсувати шкідливі впливи навколишнього середовища".

У ході дослідження, в якому брали участь 7827 осіб, та вивчення їхнього оточення, вчені виявили, що особи, які проживають в зоні парків, садів і зелених насаджень, мають довші теломери – це область в послідовностях ДНК, яка пов'язана з тривалістю життя.

Аарон Хіпп пояснює, що це спостереження залишається актуальним незалежно від раси, економічного статусу та навіть способу життя, таких як паління чи споживання алкоголю.

Теломери – це специфічні ділянки ДНК, які розташовані на кінцях кожної з наших 46 хромосом, захищаючи генетичну молекулу від розплутування, подібного до пластикових кінців шнурків.

Кожен поділ клітини призводить до скорочення теломерів, і коли вони стають занадто короткими, клітина втрачає можливість поділу генетичного матеріалу, що призводить до її відмирання.

"Теломери слугують важливими індикаторами біологічного віку та ступеню старіння клітин. Багато чинників, таких як стрес, можуть впливати на те, наскільки швидко старіють теломери", – зауважує геопросторовий аналітик з Единбурзького університету Скотт Оглетрі.

Зелені насадження відомі своєю здатністю зменшувати стрес, допомагаючи захищати нас та ізолювати від навколишнього середовища, роблячи наше оточення на кілька градусів холодніше під час літніх спек. Крім того, вони зменшують рівень шуму та забруднення повітря.

Зелені насадження також сприяють фізичній активності, соціальній взаємодії та пов'язані із меншим ризиком злочинності.

Але, незважаючи на потужні переваги, науковці вказують, що вони спостерігаються лише до певної міри. При врахуванні факторів ризику, таких як забруднення повітря, благотворний вплив від зелених насаджень зникає.

Дослідження також підкреслює вплив расової нерівності на обмеження доступу до зелених зон. Учасники, які приймали участь у дослідженні та мешкали в зелених районах, як правило, виявилися білими неіспаномовними людьми, і ці райони мали менше різноманіття по расовому та етнічному складу.

Дослідження також вказує на те, що переваги зелених насаджень можуть бути менш виразними серед жінок, що свідчить про те, що додаткові ризики чи соціальний стрес можуть впливати більше на довжину теломерів.

Вчені вважають, що стрес, спричинений іншими факторами, може негативно впливати на теломери, переважаючи благотворний вплив зелених насаджень.

"Зелені зони – це надзвичайно цінний ресурс для наших спільнот, проте вони не здатні самостійно вирішувати системний расизм, економічну сегрегацію та проблеми екологічної справедливості. Це дослідження підтверджує, що створення та збереження зелених насаджень у нашому суспільстві має велике значення, проте боротьба із системним расизмом та проблемами екологічної справедливості також є критично важливою", – зауважує Хіпп.

Навіть якщо в вашому районі відсутні зелені зони, кожен з нас може знайти способи відновлення зв'язку з природою – навіть якщо це лише спостереження за життям комах навколо вашого будинку чи організація міні-саду на балконі.

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