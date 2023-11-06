Нічне світло під час сну може викликати важке захворювання – дослідження

Штучне освітлення під час сну може викликати серйозні розлади психіки. Про це повідомили науковці, які провели досліди за участі 85 000 людей.

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У дослідженні, опублікованому у Naturale Mental Health, зазначається, що яскраве штучне світло під час ночі може мати значний вплив на психічне здоров'я людини, призводячи до розвитку різних розладів та погіршення симптомів.

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Науковці з'ясували, що зв'язок між нічним освітленням і ризиком психічних розладів, таких як депресія, самоушкодження, посттравматичний стресовий розлад, психоз, генералізований тривожний розлад і манія, може бути значущим.

"Сьогодні люди проводять більшість свого часу в приміщеннях під штучним світлом, яке не завжди відповідає природному циклу світла та темряви. Це руйнує біологічний ритм наших тіл і має негативний вплив на наше психічне здоров'я", – зауважила Ангус Бернс, співавторка дослідження.

За її словами, зміна способу життя та відмова від надмірного нічного освітлення може стати доступним та безкоштовним нефармакологічним методом для поліпшення психічного здоров'я. У цьому контексті рекомендується обмежити використання світла під час ночі або хоча б зменшити його інтенсивність, дотримуючись природного ритму світла і темряви.

За даними Американської медичної асоціації, вплив штучного освітлення вночі негативно впливає на здоров’я людини, зокрема підвищує ризик розладів сну, депресії, ожиріння, цукрового діабету, хвороб серця та навіть раку.

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Зокрема, білі світлодіодні лампи мають у п’ять разів більший вплив на циркадні ритми сну, ніж звичайні вуличні ліхтарі.

Відповідно до статті восьми лікарів і дослідників від 2023 року, опублікованої в GeroScience (журнал Американської асоціації старіння), "зростає кількість досліджень, які підкреслюють складність кореляції між світловим забрудненням і хворобою Альцгеймера".

Нічне освітлення також пригнічує вироблення мелатоніну, який необхідний для підтримки нашого здоров’я. Мелатонін має антиоксидантні властивості, викликає сон, підвищує імунну систему, знижує рівень холестерину та допомагає функціонуванню щитовидної залози, підшлункової залози, яєчників, яєчок і надниркових залоз.

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