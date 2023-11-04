Вчені виявили, що вживання васабі після 60 років може покращити когнітивні функції

Останнє дослідження вказує на те, що традиційна японська спеція васабі може сприяти покращенню когнітивних функцій у людей старше 60 років, надаючи простий і смачний спосіб дбати про наш мозок у похилому віці.

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Ключовим компонентом, який впливає на цю асоціацію, є інгредієнт васабі, відомий як 6-метилсульфінілгексілізотіоціанат (6-MSITC). Ця біологічно активна сполука раніше відома своєю антиоксидантною та протизапальною дією, яка сповільнює пошкодження клітин і захищає їх, пише Sciense Alert.

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Хоча обмежена кількість попередніх досліджень показала корисний вплив 6-MSITC на когнітивні функції, цей аспект не був ретельно вивчений серед літніх людей, які мають високий ризик зниження когнітивних функцій і розвитку пов'язаних із цим проблем, таких як деменція.

"Попередні дослідження показали важливу роль антиоксидантів та протизапальних засобів для когнітивного здоров'я літніх людей. Тому можна припускати, що 6-MSITC матиме позитивний вплив на когнітивні показники літніх людей", – зазначають дослідники у своєму опублікованому дослідженні.

Дослідницька група провела експеримент, в якому взяли участь 72 дорослих у віці від 60 років, протягом 12 тижнів. Учасників випадковим чином розділили на дві групи: одна група приймала васабі-таблетки раз на день, тоді як інша група отримувала плацебо.

Після закінчення експерименту учасники, які вживали васабі, продемонстрували значно кращі результати в області епізодичної пам'яті (здатність пригадувати події з минулого) та робочої пам'яті (тимчасове зберігання інформації) на основі серії когнітивних тестів.

Проте відмінностей в інших аспектах когнітивної діяльності, таких як розумова активність, увага та швидкість обробки інформації, не виявлено. Дослідники вважають, що васабі та 6-MSITC можуть спеціально впливати на гіпокампальну частину мозку, яка відіграє важливу роль у функції пам'яті.

"Ці результати свідчать, що прийом 6-MSITC протягом 12 тижнів суттєво поліпшує функції робочої та епізодичної пам'яті у здорових літніх людей", – зауважують дослідники.

Наразі команда планує подальше дослідження на біологічному та молекулярному рівнях, щоб краще зрозуміти, як саме васабі впливає на організм і чому він має такий корисний ефект.

Незважаючи на деякі обмеження цього дослідження, воно вказує на чіткий зв'язок між васабі, що містить 6-MSITC, та покращенням функцій пам'яті. Вибір їжі, яка сприяє здоровому мозку в літні роки та уникання тих продуктів, які можуть відзначитися негативно, може бути простою та ефективною стратегією для підтримки когнітивного здоров'я в літньому віці.

"Літні люди з меншими когнітивними можливостями відчувають труднощі в щоденному житті, такі як покупки, банкінг і готування їжі. Тому важливо покращувати когнітивні функції літніх людей", – вказують дослідники.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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