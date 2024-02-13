Вчені знайшли в Нубії кістяк жінки, яка страждала на ревматоїдний артрит: один з перших прикладів захворювання

Згідно з дослідженням, опублікованим в International Journal of Paleopathology, вчені виявили ревматоїдний артрит у кістках жінки, яка жила в Нубії понад 3500 років тому. Це відкриття проливає нове світло на історію цієї хронічної хвороби, що й досі вражає 1% населення Землі.

Про це пише Live Science.

У 2018 році археологи виявили майже повний скелет жінки, яка жила в Нубії (територія сучасного Судану та Єгипту) понад 3500 років тому. Скелет добре зберігся, включаючи кістки рук і ніг. Аналіз показав, що жінка жила на території південного Єгипту, її зріст сягав 1,5 метра, а померла вона у віці 25-30 років.

Детальний аналіз решток виявив один із найдавніших у світі прикладів ревматоїдного артриту. Хвороба вражала дрібні кістки рук і ніг,викликаючи запалення суглобів. Наразі 1% населення світу страждає від ревматоїдного артриту, 8% - від остеоартриту. Остеоартрит частіше зустрічається в стародавніх останках, ревматоїдний артрит - рідкість.

Ревматоїдний артрит, ймовірно,спричинив набряки та обмежив рухливість жінки. Вплив хвороби на її життя важко оцінити,але, ймовірно, якість життя значно погіршувалася з прогресуванням артриту.

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Найдавніші випадки ревматоїдного артриту в Європі датуються 17 століттям. Ця знахідка свідчить про те, що артрит вражав людей ще 5500 років тому, в Стародавньому Єгипті. Відкриття має велику наукову цінність,адже дає уявлення про поширення та розвиток хронічних хвороб протягом історії.

Дослідження ревматоїдного артриту в стародавніх останках може допомогти краще зрозуміти цю хворобу та розробити нові методи лікування.

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