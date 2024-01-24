Вчені знайшли фрагменти зоряної праці античного астронома Гіппарха, яка вважалася втраченою

Дослідники виявили фрагменти зоряного каталогу, створеного давньогрецьким астрономом Гіппархом. Це відкриття є важливим, оскільки воно спростовує поширену теорію про те, що зоряний каталог Птолемея був значною мірою копією попередньої роботи Гіппарха.

Фрагменти знайшли в середньовічному палімпсесті Codex Climaci Rescriptus, де зоряний каталог навмисно стерли, щоб звільнити місце для пізніших середньовічних записів. Дослідники з CNRS, Університету Сорбонни та Тіндейл-хаусу (асоційованого з Кембриджським університетом) відновили стерті фрагменти за допомогою багатоспектральної візуалізації. Про це пише Greek reporter.

Ця методика дозволила дослідникам побачити зниклі букви та символи під шаром пізніших записів. Фрагменти датовані другим століттям до нашої ери, що робить їх найдавнішим всеосяжним зоряним каталогом у західному світі.

Виявлені фрагменти демонструють, що спостереження Гіппарха за сузір'ями відрізняються від спостережень Птолемея. Спостереження Гіппарха, зроблені приблизно на 400 років раніше, виявилися точнішими.

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Це відкриття має важливі наслідки для нашого розуміння античної астрономії. Воно показує, що Гіппарх був не просто попередником Птолемея, а й видатним астрономом, який зробив значний внесок у розвиток цієї науки.

Відкриття також підкреслює важливість переоцінки історичних припущень. Воно спонукає до подальшого вивчення відмінностей між небесними спостереженнями Гіппарха і Птолемея.

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