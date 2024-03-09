У вас питатимуть секрет: як приготувати найсмачніший курячий бульйон з локшиною
Як зробити смачний курячий бульйон
Хто не любить курячий бульйон з локшиною? Ця проста, але ситна та смачна страва зігріє вас у холодний день і подарує відчуття домашнього затишку.
На сайті noviydoctor поділились рецептом приготування цього класичного супу з невеликими секретами, які зроблять цей суп одним із ваших улюблених.
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Інгредієнти:
- Для бульйону:
- 500 г курячого філе (або інших частин курки на ваш смак)
- 2 л води
- 1 середня цибулина
- 2 морквини
- 2-3 картоплини
- Сіль та перець за смаком
- Свіжа зелень (петрушка або кріп)
- Для локшини:
- 200 г локшини
- Сіль за смаком
Приготування:
1. Підготовка інгредієнтів:
- Очистіть цибулю та моркву, наріжте їх на великі шматки.
- Почистіть картоплю і наріжте її на невеликі кубики.
- Розділіть куряче м'ясо на порційні шматочки.
2. Приготування бульйону:
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння.
- Додайте куряче м'ясо, цибулю, моркву та картоплю.
- Посоліть та поперчіть за смаком.
- Зменшіть вогонь і варіть бульйон на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, або до готовності курячого м'яса.
3. Приготування локшини:
- Доведіть воду до кипіння в окремій каструлі.
- Додайте трохи солі.
- Додайте локшину і варіть до готовності, згідно з інструкціями на упаковці (зазвичай 10-15 хвилин).
4. Збирання страви:
- Вийміть з готового бульйону м'ясо та овочі за допомогою шумівки.
- Відкиньте цибулю, а моркву та картоплю за бажанням можна залишити.
- Додайте в бульйон варену локшину.
- Подавайте гарячий суп у глибоких мисках.
- Посипте свіжою зеленню (петрушкою або кропом).
- За бажанням, додайте лимонний сік або кетчуп.
Секрети нового смаку:
- Додайте в бульйон лавровий лист, чорний перець горошком, корінь петрушки або селери.
- Обсмажте цибулю та моркву на вершковому маслі перед додаванням в бульйон.
- Додайте в суп гриби, зелений горошок або інші овочі.
- Замініть локшину на рис або вермішель.
- Прикрасьте готову страву зеленню, тертим сиром або крутонами.
Подавайте курячий бульйон з локшиною з хлібом, грінками або салатом.
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