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У вас питатимуть секрет: як приготувати найсмачніший курячий бульйон з локшиною

Ігор Романько

Як зробити смачний курячий бульйон

Хто не любить курячий бульйон з локшиною? Ця проста, але ситна та смачна страва зігріє вас у холодний день і подарує відчуття домашнього затишку.

На сайті noviydoctor поділились рецептом приготування цього класичного супу з невеликими секретами, які зроблять цей суп одним із ваших улюблених.

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Інгредієнти:

  • Для бульйону:
    • 500 г курячого філе (або інших частин курки на ваш смак)
    • 2 л води
    • 1 середня цибулина
    • 2 морквини
    • 2-3 картоплини
    • Сіль та перець за смаком
    • Свіжа зелень (петрушка або кріп)
  • Для локшини:
    • 200 г локшини
    • Сіль за смаком

Приготування:

1. Підготовка інгредієнтів:

  • Очистіть цибулю та моркву, наріжте їх на великі шматки.
  • Почистіть картоплю і наріжте її на невеликі кубики.
  • Розділіть куряче м'ясо на порційні шматочки.

2. Приготування бульйону:

  • У великій каструлі доведіть воду до кипіння.
  • Додайте куряче м'ясо, цибулю, моркву та картоплю.
  • Посоліть та поперчіть за смаком.
  • Зменшіть вогонь і варіть бульйон на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, або до готовності курячого м'яса.

3. Приготування локшини:

  • Доведіть воду до кипіння в окремій каструлі.
  • Додайте трохи солі.
  • Додайте локшину і варіть до готовності, згідно з інструкціями на упаковці (зазвичай 10-15 хвилин).

4. Збирання страви:

  • Вийміть з готового бульйону м'ясо та овочі за допомогою шумівки.
  • Відкиньте цибулю, а моркву та картоплю за бажанням можна залишити.
  • Додайте в бульйон варену локшину.
  • Подавайте гарячий суп у глибоких мисках.
  • Посипте свіжою зеленню (петрушкою або кропом).
  • За бажанням, додайте лимонний сік або кетчуп.

Секрети нового смаку:

  • Додайте в бульйон лавровий лист, чорний перець горошком, корінь петрушки або селери.
  • Обсмажте цибулю та моркву на вершковому маслі перед додаванням в бульйон.
  • Додайте в суп гриби, зелений горошок або інші овочі.
  • Замініть локшину на рис або вермішель.
  • Прикрасьте готову страву зеленню, тертим сиром або крутонами.

Подавайте курячий бульйон з локшиною з хлібом, грінками або салатом.

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