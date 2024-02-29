Обов'язково додайте у раціон: дієтологи назвали головні переваги грецького йогурту

Забудьте про шкідливі перекуси! Грецький йогурт – це не лише смачний, але й дуже корисний продукт. Він допоможе вам схуднути, покращити роботу травлення та зміцнити здоров'я.

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Дієтолог Емі Гудсон рекомендує всім, хто стежить за фігурою, додати до свого раціону один продукт, від якого неможливо поправитися. Що ж це за чудо-продукт? Грецький йогурт!

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Чому саме грецький йогурт?

Він багатий білком. Білок надовго дає відчуття ситості, тому ви не будете переїдати.

Білок надовго дає відчуття ситості, тому ви не будете переїдати. Він має низьку калорійність. Можете їсти його без побоювання за свою фігуру.

Він містить корисні ягоди. Ягоди багаті антиоксидантами, клітковиною та вітамінами.

Ягоди багаті антиоксидантами, клітковиною та вітамінами. Він наповнений пробіотиками. Пробіотики необхідні для здоров'я кишківника.

Пробіотики необхідні для здоров'я кишківника. Він багатий кальцієм та вітамінами групи B. Кальцій необхідний для здоров'я кісток, а вітаміни групи B активізують розумову діяльність.

Як вживати грецький йогурт для схуднення?

Їжте його як перекус. Додайте до йогурту жменю ягід, і ви будете ситими протягом декількох годин.

Замініть ним сніданок або вечерю. Це допоможе вам зменшити загальну калорійність раціону.

Це допоможе вам зменшити загальну калорійність раціону. Додайте його до салатів або смузі. Це зробить вашу їжу більш корисною та ситною.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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