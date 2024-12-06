В них велике серце: топ найдобріших порід собак

У сучасному світі ставлення до собак змінюється. Якщо раніше їх цінували як охоронців, то нині люди шукають у чотирилапих друзях переважно емоційної підтримки, доброти та взаєморозуміння.

Всесвітній день собаки 2 липня - чудова нагода розповісти про найлагідніші породи собак. Звичайно, будь-яка тварина може бути агресивною через неправильне виховання, але є породи, яким від природи властива м'якість і доброзичливість. Про це пише Уніан.

Топ-7 найлагідніших порід собак:

Ньюфаундленд

Лабрадор

Бішон-фрізе

Сенбернар

Мопс

Коргі

Коллі

Ньюфаундленд

Ця велика собака родом з канадського острова була виведена рибалками з особливим характером. Ньюфаундленди настільки дружелюбні, що абсолютно не придатні для охорони - швидше за все, вони радісно зустрінуть незнайомця. Вони майже не мають мисливських інстинктів і чудово ставляться як до людей, так і до інших тварин.

Лабрадор

Багато кінологів вважають лабрадорів найдобрішими собаками у світі. Винятково віддані, вони здатні бути незамінними помічниками для людей з особливими потребами. Лабрадори часто працюють поводирями для незрячих, а також чудово ставляться до дітей, виявляючи надзвичайну терплячість і ніжність.

Бішон-фрізе

Пухнасті й елегантні собачки, які випромінюють позитив і затишок. Вони максимально прив'язані до своєї родини, завжди поруч і готові підтримати. Попри маленький розмір, бішони мають сміливий характер, але абсолютно не агресивні. Вони винятково чуттєві та легко розуміють емоційний стан господарів.

Сенбернар

Незважаючи на величезні розміри та могутню статуру, ці гірські собаки є втіленням лагідності. Історично виведені для порятунку людей у складних гірських умовах, вони й досі залишаються надзвичайно турботливими. Сенбернари просто створені для життя з дітьми - вони терпляче зносять будь-які дитячі витівки та намагаються захистити наймолодших членів родини.

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Мопс

Маленькі веселі собачки, яких складно не полюбити. Вони буквально живуть заради спілкування з людьми та не переносять самотності. Мопси можуть бути трохи впертими, але їхня чарівність та любов перекривають будь-які незручності. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми та тваринами.

Коргі

Улюбленці британської королівської родини, які стали символом доброти та відданості. Коргі абсолютно не мають уявлення про образи та помсту. Вони чудово відчувають настрій оточення, мають м'який гумор і надзвичайно люблять дітей. Ці собаки прощають будь-які неумисні прикрощі.

Коллі

Пастуші собаки з винятково м'яким характером. Вони надзвичайно розумні та чутливі, легко порозумівається з господарем без зайвих слів. Колі чудово підходять для великих родин, де панує атмосфера любові та взаємоповаги. Вони не терплять грубощів і можуть образитися на підвищений тон.

Кожна з цих порід - справжній скарб для люблячої родини, яка цінує щирість, доброту та взаєморозуміння.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

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