Біля берегів Австралії піймали загадкову триметрову істоту (фото)

Австралійський рибалка спіймав таємничу вугроподібну істоту, яка викликала дискусії серед експертів. Змієподібна істота завдовжки 9 футів має виражені очі, печеристий рот і зуби, схожі на скручені цвяхи.

Рибалка, який представив себе як Джейсон Мойс, сказав, що він займається комерційною риболовлею вже 50 років і ніколи не бачив нічого подібного. "Це не щучий вугор і не сріблястий вугор... Зуби схожі на якусь мурену. Але обличчя дуже тупе", — написав Мойс у дописі на Facebook.

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Мойс не розкривав деталей про те, де саме він спіймав істоту, але сказав, що вона вийшла з гирла Піттуотер на південному сході Австралії.

Мойс у Facebook поділився кількома фотографіями істоти. На фото видно, що вона коричневого кольору, з м’язистим тілом, кутастою мордою та додатковим набором зубів, що росли з верхньої частини рота.

Багато коментаторів запропонували припущення щодо того, що це може бути за істота, зокрема морський вугор, довгохвоста мурена та зелена мурена. Але Мойс сказав, що ця істота не збігається з прийнятим описом жодного з цих видів вугрів.

"Більшість коментарів не були навіть близькими", — сказав він.

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