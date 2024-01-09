Отруйну змію знайшли в унітазі в Австралії (відео та фото)

Змієловиця Тенілла Бенкс врятувала життя отруйної змії, знайденої в незвичайному місці – чаші громадського туалету в австралійському місті Гундівінді.

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Бенкс була викликана до туалету після того, як місцеві жителі повідомили про засмічення, яке неможливо змити. Коли вона прибула на місце, то виявила в унітазі синьочеревну чорну змію, також відому як плямиста чорна змія.

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Тенілла Бенкс працює у заповіднику та службі переселення тварин Wildlife Empire. Вона розповіла в дописі в TikTok, що її викликали в громадську вбиральню в Гундівінді, штат Квінсленд.

Коли вовна прибула на виклик, то обережно витягла змію з унітаза за допомогою гачка і помістила її в сумку. Потім вона відвезла змію в місцевий заповідник, де її випустили в дику природу.

"Я рада, що змія в безпеці", – сказала Бенкс. Жінка додала: "Вона була абсолютно спокійною, коли я її знімала".

Плямиста чорна змія є отруйним видом, що мешкає в Австралії. Її отрута може бути смертельною для людей, якщо не надати своєчасну медичну допомогу.

Нагадаємо, у США пес з'їв 4000 доларів своїх господарів, проте частину суми вони все ж повернули.

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