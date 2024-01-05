Найдорожчий собачий обід: у США пес з'їв 4000 доларів своїх господарів: відео

Пес Сесіл, семирічний голдендудль із Піттсбурга, штат Пенсільванія, став місцевою знаменитістю після того, як з’їв 4000 доларів готівки.

Відео дня

Клейтон і Керрі Лоу, власники Сесіла, розповідають, що минулого місяця вони зняли 4000 доларів готівкою, щоб купити будинок. Вони поклали гроші на кухонний стіл, щоб прибрати їх пізніше, повідомляє BBC.

Також читайте: У США вчені виявили аномально маленького ведмедя (фото)

Коли подружжя повернулося до кухні, то виявило, що Сесіл з’їв гроші. "Клянуся Богом, ця собака ніколи в житті нічого не торкалася", — сказала 33-річна Керрі.

"Раптом Клейтон крикнув мені: "Сесіл їсть 4000 доларів!!!!!" Я подумала: "Я не можу цього почути". У мене ледь не стався серцевий напад", – додала вона, маючи на увазі свого 34-річного чоловіка Клейтона.

Гроші були зняті зі спільного ощадного рахунку пари. Протягом 30 хвилин після отримання коштів із місцевого банку Сесіл уже з’їла готівку, залишивши лише кілька шматочків їхніх грошей.

Пара в паніці спочатку звернулася до ветеринара Сесіла, щоб дізнатися, чи потребує собака лікування. На щастя, враховуючи його розмір, за Сесілом потрібно було лише стежити вдома.

Коли власники Сесіла дочекалися, щоб пес сходив до туалету, вони зібрали його фекалії й витягли з них пожовані купюри. Їх довелося відмивати з милом та збирати по шматочках.

Після випробування пара втратила лише 450 доларів.

У банку повідомили подружжю, що такі випадки за участю собак трапляються часто. Скільки на купюрах було видно серійний номер, то банк забрав розжовані гроші й видав подружжю нові купюри.

Пропонуємо до прочитання, як величезна змія та алігатор вибухнули після смертельної сутички.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!