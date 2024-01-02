У США вчені виявили аномально маленького ведмедя (фото)

Експерти з дикої природи в Арізоні знайшли аномально маленьке ведмежа, яке важить лише 6,8 кг у віці майже року.

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Дитинча було врятовано з околиць Тусона минулого тижня. Експерти Bearizona Wildlife Park та Arizona Game and Fish були шоковані маленьким розміром ведмедя, пише UPI.

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"Усі ведмежата в Сполучених Штатах народжуються ближче до січня або лютого, тому цей маленький хлопець має важити близько 32 кг у цю пору року", — сказав Дейв О’Коннелл, головний операційний директор Bearizona.

Представник Arizona Game and Fish Марк Харт сказав, що державні експерти так само збентежені.

"Ведмедик важить 15 фунтів, 15-фунтовому ведмедю має бути близько чотирьох-п’яти місяців. Математика не працює", – сказав він.

Харт сказав, що департамент так само збентежений таємницею походження ведмедя.

"Якщо він розлучився зі своєю матір'ю, то як такий маленький ведмідь зміг забратися в гори? Ми могли подумати, що ведмедя такого розміру забрав би хижак. Койот, гірський лев або навіть інший ведмідь", — сказав Харт.

Він сказав, що дитинча також почувається цілком комфортно серед людей.

"Ми ніколи не дізнаємося всієї історії, але якщо хтось незаконно годував цього дитинча місяцями, це могло б пояснити його комфорт серед людей. Це також могло б пояснити, чому він такий маленький", – сказав Харт.

Дитинча назвали Бадді, воно знаходиться в спеціальній карантинній зоні.

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