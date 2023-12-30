Величезна змія та алігатор вибухнули після смертельної сутички (фото)

У національному парку Еверглейдс алігатор та пітон зійшлися у смертельній сутичці. У двобою не виграв ніхто з тварин.

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Як повідомляє Miamiherald, працівники парку помітили чотириметрового бірманського пітона та двометрового американського алігатора у водоймі. Вони обидва були мертвими, щобільше – тварини були замкнені одна в одній. Хвіст і задні лапи алігатора стирчали з розірваного кишечника пітона, який проковтнув його цілком. А голова змії була відсутня.

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Для вчених те, як саме відбулося це смертельне протистояння, викликає подив. Зокрема, через те, що раніше пітони не ковтали подібних хижаків.

Біолог парку Скіп Сноу, який відстежував поширення пітонів, зауважив, що за останні два роки він задокументував 156 величезних пітонів на території парку.

Він вважає, що напад змії на алігатора може свідчити, що стрімке поширення цих величезних плазунів може загрожувати популяції видів у парку.

За його словами, змії та алігатори, як правило, споживають менш проблемних ссавців, черепах і птахів, а апетит один до одного мають принаймні коли з’являється така можливість.

Скіп Сноу додав, що у парку раніше були задокументовані бійки між пітонами та алігаторами, і зазвичай алігатори перемагали.

"Такі сутички, хоч і викликані шкідливим вторгненням екзотичного виду, не можуть не захоплювати як громадськість, так і вчених", – прокоментував Френк Маццотті, професор дикої природи Університету Флориди та експерт з крокодилів і алігаторів у Glades.

Він сказав, що розмір, ймовірно, диктуватиме, який вид виграє більшість зіткнень, і вчені можуть лише припускати, чому цей поєдинок закінчився подвійною смертю.

"Коли змія поїдає здобич, яка виявляється занадто важкою або великою для травлення, то кігті, копита або кістки можуть пошкодити внутрішні органи змії. Маса жертви може чинити тиск на легені змії, по суті, душити її зсередини. Уповільнена зайвою вагою змія могла бути атакована іншим алігатором, що могло пояснити відсутність голови пітона", – вважає експерт.

Біолог Джо Василевскі припустив, що алігатор ще не був мертвим, коли змія проковтнула його.

"Цей алігатор міг бити задніми лапами й розірвати стінку шлунка змії", — сказав він.

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