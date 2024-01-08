Зростом як людина: у США жінка виростила кроля-гіганта (відео)

Мешканка Сіетлу США завела фландрійського кроля, який став мешкати у неї вдома. П'ятирічний кріль Cocoa Puff важить 9 кг і любить гратися з дітьми своєї власниці Ліндсі Сміт. Мейсі та Хантер вважають його членом родини.

Відео дня

У кроля є власна сторінка в Instagram, він має 300 000 підписників. Його господарка каже, що привчила кроля до домашніх умов і він не живе в клітці, а бігає по будинку.

Читайте також: Найдорожчий собачий обід: у США пес з'їв 4000 доларів своїх господарів

Ліндсі Сміт сказала: "Ми з першого дня не могли повірити, наскільки терпимим і яким спокійним він був із моїми дітьми".

За її словами, її донька Мейсі ходить за ним всюди, і він дозволяє їй обійматися та використовувати його як подушку.

"Це скрасило наш дім, тому що скрізь, де була Мейсі, мав бути Какао Паф", – додала Ліндсі.

Влсниця кроля розповіла, що упродовж шести місяців навчала його ходити до туалету в лоток. І тепер він робить це, як кіт.

Родина навчила кроля і їздити з ними у машині. Він розміщується у дитячому кріслі й виглядає у вікно

Пропонуємо до прочитання, як величезна змія та алігатор вибухнули після смертельної сутички.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!