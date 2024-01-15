Цикади у США влаштують масові оргії та збільшать свої популяції вперше за понад 200 років

Два виводки цикад, які з’являються один раз на 13 або 17 років, з’являться одночасно в 17 штатах США цього року. Цикади – це комах, які проводять більшу частину свого життя під землею, харчуючись соком коренів рослин. Коли їм виповниться 13 або 17 років, вони виходять на поверхню, щоб розмножитися.

Цей процес відбувається одночасно для всіх цикад того ж виводка, що робить його надзвичайно вражаючим видовищем, пише IFLScience.

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У 2024 році з’являться два виводки цикад: Brood XIX (13-річні) і Brood XIII (17-річні). Brood XIX буде помічено в Алабамі, Арканзасі, Джорджії, Іллінойсі, Індіані, Кентуккі, Луїзіані, Міссурі, Міссісіпі, Північній Кароліні, Оклахомі, Південній Кароліні, Теннессі та Вірджинії. Brood XIII буде розмножуватися в Айові, Вісконсині, Іллінойсі, Індіані та, можливо, Мічигані.

Цикади відомі своїм гучним співом, який вони використовують для приваблення самок. Їхній спів може бути дуже гучним, досягаючи 105 децибелів, що голосніше, ніж газонокосарка.

Цикади не завдають шкоди людям або домашнім тваринам. Однак вони можуть завдати шкоди молодим деревам, якщо відкладуть яйця на їхні гілки.

Цикади є важливим елементом екосистеми. Вони є їжею для багатьох тварин, включаючи птахів, кажанів та змій. Вони також допомагають збагачувати ґрунт, коли гинуть.

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За даними видання, коли цикадам приходить час вилуплюватися, вони вириваються з місця, де ховалися в землі понад десять років, і скидають свої екзоскелети. Подія, яка трапляється раз у їхньому житті, — це те, що має відбутися, щоб вони могли розмножуватися, і це короткочасна масова оргія.

На жаль, ця оргія може бути зірвана грибком, який передається статевим шляхом. Грибок під назвою Massospora cicadina руйнує репродуктивні органи цикад, і інфіковані особини часто втрачають свої черевця.

Попри загрозу грибка, це все одно буде неймовірним видовищем побачити два виводки цикад, які з’являються одночасно, зазначають автори статті.

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