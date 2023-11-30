Три зачіски для жінок 40+, які миттєво омолоджують (фото)

Зачіски можуть бути різноманітними й варіювати від коротких до довгих, від класичних до сучасних. Експерти кажуть, що жінкам у зрілому віці важливо обирати такі зачіски, які відповідають не лише віку, а й вашому стилю та типу обличчя.

Зіркові перукарі та стилісти у коментарі SheFinds назвали типи зачісок, що здатні омолодити своїх власниць та підкреслити найкращі риси у зовнішності.

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Багатошаровий боб з проділом на бік

Стилістка Ганіма Абдулла радить подібну зачіску для жінок з тонким волоссям. Така зачіска, зауважила вона, додасть об'єму. Глибокий бічний проділ у стилі "Старого Голлівуду" дозволить переміщати волосся з одного боку на інший, як забажаєте.

"Цей трюк також чудово підходить для приховання ознак витончення на маківці, де багато жінок помічають витончення та випадання волосся", – додала вона.

Хвилястий боб з тонким чубчиком

Така зачіска більше підходить жінкам з хвилястим чи кучерявим волоссям.

За словами професійного перукаря Рода Гальвао, ця стрижка – одна з найбільш універсальних. "Форма, як правило, більш прямокутна або квадратна, з дуже чітким лінійним дизайном, що надає більш сучасного та витонченого вигляду в мінімалістичному стилі", – пояснив експерт.

Асиметричний прямий боб

Подібна зачіска для тих, у кого тонке волосся з проділом по центру, і йому треба додати об’єму. Стилістка Абдулла пропонує вибрати "драматичний бічний проділ, що нагадує гламур старого Голлівуду". "Асиметричний крій може допомогти створити рух", – пояснила експертка.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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