Три потужні шестибальні магнітні бурі очікуються на Землі: як захиститися

Увесь тиждень на Землі триватимуть магнітні бурі червоного рівня. Упродовж трьох діб – з 18 по 20 грудня – очікуються геомагнітні шторми силою у 6 балів.

Згідно з даними Meteoagent, геомагнітні збурення підуть на спад з 21 грудня, коли удари стихнуть до 4 балів (помаранчевий рівень).

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Що робити у період магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.

Щоб почуватися краще, рекомендується:

Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

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